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الامارات | باحثون في «نيويورك أبوظبي» يطورون اختباراً سريعاً لرصد الفيروسات المُعدية

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إعداد: عمرو بيومي 0 تبليغ

  • الامارات | باحثون في «نيويورك أبوظبي» يطورون اختباراً سريعاً لرصد الفيروسات المُعدية 1/2
  • الامارات | باحثون في «نيويورك أبوظبي» يطورون اختباراً سريعاً لرصد الفيروسات المُعدية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوَّر فريق من الباحثين في جامعة نيويورك أبوظبي شريحة اختبار تشخيص مصنوعة من الورق، تُتيح لغير المتخصصين استخدامها لرصد فيروسات الأمراض المُعدية خلال أقل من 10 دقائق، دون الحاجة إلى معدات مخبرية متطوّرة، وتقدم «شريحة RCP-Chip» حلاً سريعاً خفيفاً منخفض التكلفة للفحص الميداني للأمراض المُعدية.

وتقوم فكرة الابتكار على اكتشاف أصغر آثار المادة الوراثية الفيروسية في عينات اللُّعاب، لسهولة جمعها دون حاجة إلى الوخز بالإبر أو الجراحة، حيث يشير تغيُّر اللون إلى وجود الفيروس المستهدف.

وتعمل شريحة الاختبار دون كهرباء أو معدات خاصة، وتحتاج إلى مصدر حرارة معتدل (نحو 65 درجة مئوية)، أي بحرارة الماء الدافئ.

ويتضمَّن تصميمها المبتكَر مكوِّنات صغيرة، مثل منافذ العينات والفتحات، والمقاومات السائلة، وغرف التفاعل المحمّلة مسبقاً بالبادئات والإنزيمات وجسيمات الذهب النانوية في جهاز ضمن ورقة واحدة، ويمكن تعديلها لرصد مختلف مسبّبات الأمراض المُعدية (البكتيريا، الفيروسات)، من خلال أنواع متعددة من العينات مثل اللعاب والدم والمصادر البيئية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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