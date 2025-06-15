الامارات | «الخارجية» تدعو المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة الخارجية مواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها وزوارها، إلى ضرورة التواصل المباشر مع شركات الطيران لمتابعة مستجدات الرحلات، نظراً للتطورات الراهنة في المنطقة، وتأثر بعض الرحلات الجوية.

وقالت الوزارة في تنبيه نشرته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: «نظراً للتطورات الراهنة في المنطقة، وتأثر بعض الرحلات الجوية، تهيب وزارة الخارجية بمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وزوارها الكرام، ضرورة التواصل المباشر مع شركات الطيران لمتابعة مستجدات الرحلات».

وحثت الوزارة مواطني الدولة الموجودين حالياً في الأردن والعراق ولبنان وسورية وإيران وإسرائيل على التسجيل في خدمة «تواجدي»، والتواصل معها في الحالات الطارئة عبر الرقم 0097180024.