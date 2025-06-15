الامارات | «دفـــاع مدني دبي» يخلي 3820 شخصاً من 67 طابقاً.. ويسيطر على حريق برج في «المارينا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت فرق الإنقاذ والإطفاء التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني في دبي على حريق شب في برج سكني مساء أول من أمس، في منطقة المارينا، بعد عمليات مكافحة استمرت نحو ست ساعات.

وتمكنت فرق الإنقاذ من مراكز دفاع مدني عدة من إخلاء 3820 شخصاً من البرج المكون من 67 طابقاً، دون تسجيل إصابات تذكر.

وتدخلت الجهات المختصة بالتنسيق مع المطور العقاري في توفير سكن مؤقت للسكان المتضررين، فيما لجأ سكان إلى الإقامة مع أقارب وأصدقاء في أماكن أخرى.

وتلقت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي بلاغاً عن وقوع حريق في أحد الأبراج السكنية بمنطقة المارينا، فانتقل على الفور المركز المختص إلى مكان البلاغ، وتلقّى الدعم من مراكز عدة.

وتولى القائد الميداني للحادث تقسيم فرق العمل، فشرع فريق مختص باحتواء ومكافحة النيران، فيما تولى فريق آخر مهمة إخلاء سكان المبنى بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وتأمين سلامة الجميع، التي كانت أولوية قصوى منذ اللحظات الأولى مع التزامن في جهود مكافحة الحريق.

وأسهمت فرق متخصصة من الإسعاف والكوادر الطبية في تقديم كل أشكال الدعم الصحي والنفسي للسكان الذين تم إخلاؤهم بسلام، بإجمالي 3820 شخصاً من 764 شقة، هي قوام المبنى المكون من 67 طابقاً.

وعملت الجهات المختصة في دبي بالتعاون مع المطور العقاري للمبنى في تسكين السكان في أماكن بديلة، وتأمين راحتهم تحت غطاء أمني من القيادة العامة لشرطة دبي.

وبعد التأكد من إخلاء السكان من المبنى، واصلت فرق المكافحة عملها على مدار ست ساعات حتى سيطرت على الحريق، ثم شرعت في عمليات التبريد التي شوهدت آثارها في صورة دخان يعلو المبنى والمنطقة، إلى أن انتهت كلياً من التعامل مع الحادث مساء أمس، وتم تسليم الموقع إلى الجهات الأمنية المختصة لتحديد أسباب الحريق.

وأبدى سكان في المبنى تقديرهم البالغ لجهود رجال الدفاع المدني في دبي، وأفاد أحد السكان، من جنسية آسيوية، بأنه لم يدرك وقوع الحريق في البداية إلى أن سمع أصوات جيرانه، ثم حمل طفله وتوجه إلى مخرج الطوارئ مع زوجته.

وأشار إلى أن أحد رجال الإنقاذ ساعده هو وأسرته على النزول عبر درج الطوارئ من الطابق الـ22، في ظل صعوبة الرؤية بسبب الدخان، إلى أن وصل إلى طابق المواقف وتم تزويدهم بأجهزة التنفس حفاظاً على سلامتهم، لافتاً إلى أنه ترك أغراضه في الشقة وينتظر السماح له بالعودة للتأكد من حجم الأضرار، فيما انتقل مع زوجته وطفله إلى أحد الفنادق.

وذكرت امرأة أن رجال الإنقاذ وفروا مساعدة فورية، وخففوا من مشاعر التوتر والقلق لديها، معربة عن أملها في عدم تضرر أغراضها الشخصية، خصوصاً جهاز الكمبيوتر ووثائق السفر.

وذكر شخص أنه لم يكن في المبنى وقت وقوع الحادث، ووصل في وقت متأخر، حين كانت الطرق مغلقة، منوهاً بجهود فرق الدفاع المدني الذين كانوا يعملون بكل دأب لتأمين سلامة السكان.