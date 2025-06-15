الامارات | رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع الرئيس الفرنسي ورئيسة وزراء إيطاليا التطورات في المنطقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله - خلال اتصالين هاتفيين - مع رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، جورجيا ميلوني، العلاقات الاستراتيجية وسبل تعزيزها في مختلف الجوانب، بما يحقق المصالح المشتركة للجميع.

كما بحث سموه مع الرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء الإيطالية، خلال الاتصالين، التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددين على أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتكثيف الجهود لخفض التصعيد في المنطقة، وحل الخلافات من خلال الوسائل الدبلوماسية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.