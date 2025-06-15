اخبار الخليج / اخبار الإمارات

ولي عهد رأس الخيمة يلتقي أبناء قبيلة الحبوس في مجلس البيت متوحد

0 نشر
0 تبليغ

ولي عهد رأس الخيمة يلتقي أبناء قبيلة الحبوس في مجلس البيت متوحد

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، أبناء قبيلة الحبوس، وذلك في مجلس البيت متوحد بمنطقة سيح الحديبة برأس الخيمة. وتبادل سموه مع أبناء قبيلة الحبوس الأحاديث الودية التي تجسد عمق الروابط الوثيقة التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن، والحرص على التواصل معهم والالتقاء بهم، والذي يشكل إرثاً يتحلى به المجتمع الإماراتي، وقيماً أصيلة يتناقلها عن الآباء والأجداد، ويحرص على الحفاظ على استدامتها بين الأجيال. من جانبهم، قدم أبناء قبيلة الحبوس الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، على زيارته واهتمامه بالمواطنين والاطمئنان عليهم، ما يعكس مدى التلاحم والترابط والتواصل بين قيادة الدولة وأبناء الوطن كافة، والوصول إليهم، باعتباره نهجاً عريقاً دأبت عليه القيادة في التواصل والتفاعل معهم.

الحضور
رافق سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، الشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا