شكوى مكتب الاستقدام عند عدم إرجاع الأتعاب خلال أسبوعين

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يحق لصاحب العمل تسجيل شكوى في حال عدم التزام مكتب استقدام العمالة المساعدة، المعتمد من الوزارة، بإرجاع أتعاب الاستقدام خلال 14 يوماً من تاريخ إرجاع العامل للمكتب أو من تاريخ انقطاع العامل المساعد عن العمل.

وأشارت إلى أنه يمكن تسجيل الشكوى بذلك من خلال رقم مركز الاستشارات العمالية على الرقم 80084، وسيتولى الفريق المعني النظر في الشكوى وتسويتها ودياً، أو إصدار قرار في شأنها متى ما تعذرت التسوية في المطالبات التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم.

وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مكاتب استقدام العمالة المساعدة، في حال رصد ارتكابها مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة والقرارات الناظمة لعمل المكاتب.

وكانت الوزارة رصدت، خلال الأشهر الماضية، من العام الجاري، العديد من المخالفات التي قامت بها مكاتب استقدام العمالة المساعدة، ومن أبرز هذه المخالفات، عدم التزام المكاتب المعنية برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل.

كما تم تسجيل مخالفات لعدم الالتزام بالأنظمة والتعاميم والقرارات والتعهدات وأدلة العمل الأخرى الصادرة عن الوزارة والخاصة بمكاتب استقدام العمالة المساعدة.

وأكدت الوزارة عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مكتب يثبت ارتكابه للمخالفات، بما في ذلك إلغاء ترخيص المكاتب التي ترتكب مخالفات تستوجب إغلاقها، مشيرة إلى مواصلة رقابتها على عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة للتأكد من التزامها بالشروط واللوائح القانونية، وبما يضمن حقوق أطراف العلاقة التعاقدية كافة.

ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى التواصل معها عبر قنواتها ومنصاتها الرقمية المعتمدة، أو عبر الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، في حال حصول أي تجاوزات من مكاتب استقدام العمالة، لا سيما ما يتعلق منها بعدم التزام مكتب الاستقدام برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام خلال المدة القانونية، مؤكدة الحرص على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، والتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية.

وأكدت الوزارة الدور الرئيسي لمكاتب استقدام العمالة في توفير الخدمات المتميزة من خلال الباقات التي توفرها للمتعاملين، بما يلبي احتياجاتهم من العمالة المساعدة المؤهلة والقادرة على القيام بالمهام والأعمال الموكلة إليها، مع التزام المكاتب باللوائح القانونية في علاقتها مع المتعاملين من أصحاب العمل.

ودعت الأسر المواطنة والمقيمة إلى عدم التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة المساعدة، لما يسببه ذلك من ضرر ومخاطر صحية وأمنية بالغة على الأسر، وعواقب قانونية لتشغيل غير المرخصين.

4 مزايا

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة، يحقق 4 مزايا، تتضمن حصول صاحب العمل على ضمان لمدة سنتين وتوفير عمالة مدربة وإتمام كافة الإجراءات في مكان واحد.

وبإمكان أصحاب العمل الاطلاع على القائمة الرسمية للمكاتب المرخصة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين www.mohre.gov.ae.

وأصدرت الوزارة، قائمة محدثة لمراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة لديها لتشمل 128 مركزاً على مستوى الدولة، توزعت بواقع 41 مركزاً في إمارة أبوظبي، بينما يتواجد 41 مركزاً في دبي، و8 مراكز في إمارة الشارقة، بواقع 5 مراكز في مدينة الشارقة ومراكز واحد في كلباء و2 في خورفكان.

وكذلك توجد 19 مركزاً في عجمان، و13 مركزاً في رأس الخيمة، و6 مراكز في الفجيرة، بواقع 4 مراكز في مدينة الفجيرة ومركز واحد في كل من دبا الفجيرة ومسافي.

الحقوق

أكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حالة مخالفة أي طرف من أطراف العلاقة التعاقدية، سواء مكتب الاستقدام أو العمالة المساعدة، أو صاحب العمل، وتحدد الإجراءات حسن نوع المخالفة والمتسبب فيها.

وأفادت أن الإجراءات المطبقة حالياً تنظم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الإمارات، وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة، بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن، وتضمن توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة.