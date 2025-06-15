خليفة بن طحنون يحضر حفل زفاف في مجلس الشويب

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف كلٍّ من حماد سالم حماد الكتبي، وحمدان علي معيوف الكتبي إلى كريمتي سالم علي سليم الكتبي، وسلطان علي سلطان بن هاشل الكتبي إلى كريمة سعيد المري الشحي، وبدر سرحان بالحميدي الكعبي إلى كريمة علي هلال عبيد الكعبي، وراشد محمد راشد بن هاشل الكتبي إلى كريمة علي مصبح بن ساري الكتبي.



وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.

الحضور

حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم أمس في مجلس الشويب في منطقة العين، عدد من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمع من المدعوين.