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"الأرصاد": طقس صحو ورياح خفيفة غدا

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"الأرصاد": طقس صحو ورياح خفيفة غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا على بعض المناطق الشرقية، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج خفيفا في الخليج العربي وبحر عمان.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة    الحرارة العظمى   الحرارة الصغرى   الرطوبة العظمى  الرطوبة الصغرى
أبوظبي            43 29 70 15
دبي                 44 31 65 15
الشارقة             45 30 60 15
عجمان              40 32 75 25
أم القيوين           44 28 70 20
رأس الخيمة        46 27 70 15
الفجيرة               46 35 70 15
العـين                 46 32 40 15
ليوا                    46 30 70 15
الرويس               43 26 75 15
السلع                  45 28 70 15
دلـمـا                  40 29 85 25
طنب الكبرى        39 30 85 25
طنب الصغرى      39 30 85 25
أبو موسى            39 30 85 25 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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