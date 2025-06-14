الامارات | «الموارد البشرية»: تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة ابتداءً من غد 15 يونيو حتى 15 سبتمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه ابتداءً من يوم غد 15 يونيو ولغاية 15 سبتمبر، يبدأ تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، يومياً من الساعة 12:30 حتى 3:00 ظهراً، وذلك حفاظاً على صحة العمال وسلامتهم خلال أشهر الصيف.

وأفادت الوزارة في تدوينة على موقع "إكس" أنه للتبليغ عن أي مخالفات، يمكن التواصل مع الوزارة على الرقم 600590000 أو عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الذكي.