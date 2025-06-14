الامارات | مودة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقول أم: أبنائي مراهقون وباتت حياتهم ويومياتهم منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث لا تفارق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية أيديهم؟

استخدام الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي بات عملاً دورياً يستنزف ساعات طويلة من يومهم، بين نشر الصور والمعلومات والأخبار الشخصية على الملأ، ويتخطى ذلك إلى نشر خصوصيات الأسرة دون فهم أو إدراك لخطورة ذلك، كما تُعرّض مواقع التواصل الاجتماعي الطفل لمشكلات كثيرة، نتيجة تواصله مع غرباء، إضافة إلى تعرّض معظم الأطفال للتنمر والعنف اللفظي، وحدوث حالات القلق والاكتئاب عندهم.

يجب أن ننتبه لعلامات الضيق عند أطفالنا، مثل الانسحاب أو الانزعاج أو الهوس الشديد بالأنشطة عبر الإنترنت، وأن نتحدث مع أبنائنا باستخدام التواصل المفتوح والحوار الإيجابي الداعم، وتجنّب إصدار أي أحكام عند إثارة أي تساؤل، وأن نشرح لهم مخاطر تداول تفاصيل حياتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ومحاولة شغل أوقات فراغهم باهتمامات مفيدة مثل القراءة، أو ممارسة الرياضة، وغيرها من الهوايات الإيجابية.

أستاذ محاضر في الثقافة والمجتمع بعدد من الجامعات الإماراتية