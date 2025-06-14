الامارات | الاحتضان.. رعاية بديلة لتمكين فاقدي الرعاية الأسرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طورت دولة الإمارات منظومة حضارية لاحتضان الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية ومجهولي النسب ودعمهم، للإسهام في تعزيز الوعي لدى المجتمع بشكل عام حول خصائص واحتياجات هؤلاء الأطفال، والعمل بشكل خاص على تحفيز الأسر الإماراتية على احتضانهم، في سبيل تمكينهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، فيما تقوم ثلاث جهات بتوفير خدمة احتضان الأطفال مجهولي النسب، وهي هيئة تنمية المجتمع بدبي، ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، إضافة إلى دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي. ويحكم الاحتضانَ العائلي قرار وزاري يدعم حقوق الطفل المحتضن.

وتفصيلاً، يُعدّ الاحتضان المصطلح المتعارف عليه في الدول العربية والإسلامية بديلاً للتبنّي، في إطار محددات تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويهدف نظام للرعاية البديلة في الإمارات، إلى تحفيز الأسر الإماراتية على تربية وتنشئة الأطفال من فاقدي الرعاية الأسرية، وفقاً لشروط ومعايير وإجراءات محددة، حيث تقوم الأسرة بتلبية احتياجات الطفل، وتوفير البيئة المناسبة لنموه السليم، وذلك من خلال خلق بيئة متوازنة ومتساوية في الحقوق والواجبات. وتتم متابعة الطفل من قبل أخصائيين اجتماعيين ونفسيين تابعين للجهة المسؤولة عن تصريح الاحتضان، للتأكد من عدم تعرّضه لأي نوع من أنواع الإساءة أو الاستغلال أو الإهمال، والتأكد من استقراره النفسي والاجتماعي داخل الأسرة.

6 حقوق أساسية

وحدد قانون حقوق الطفل ضوابط لمتابعة المحضون في الأسرة الحاضنة، وضمن للطفل المحتضن التمتع بستة حقوق أساسية، تشمل الحقوق الأساسية للطفل: الحق في الحياة، وفي النسب والأوراق الثبوتية، والتعبير عن الرأي، والحقوق الأسرية: وتشمل «توفير متطلبات الأمان الأسري والتوجيه والإرشاد والنمو على الوجه الأفضل، والتعرّف إلى الأهل البيولوجيين - في حال معرفتهم - مع مراعاة القوانين المعمول بها»، والحقوق الصحية وتشمل «الحصول على الخدمات الصحية كافة التي توفرها الدولة»، والحقوق الاجتماعية وتشمل «توفير مستوى معيشي مُلائم لنمُوّ الطفل البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي، والمساواة بين الأبناء في التعامل»، والحقوق الثقافية وتتضمن «امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والمشاركة في تنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية»، إضافة إلى الحقوق التعليمية وهي «الحق في التعليم وتعزيز مشاركة الطفل وولي أمره في القرارات الخاصة به، والمحافظة على كرامته»، فيما يحظر تعريض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته، أو المساس بشرفه أو سمعته، أو استغلاله اقتصادياً أو تشغيله في أي أعمال تسبب خطراً عليه.

شروط الاحتضان

حدد دليل الاحتضان العائلي شروطاً للاحتضان، شملت أن تكون الأسرة مسلمة وإماراتية ومقيمة بالدولة، وأن تتكون من زوجين لا يقل عمر أي منهما عن 25 عاماً، وألا يقل عمر الأم الوحيدة عن 30 عاماً، وألا يكون قد سبق الحكم على أي من الزوجين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإثبـات خلـو الزوجين مـن الأمراض المعدية والنفسـية والاضطرابات العقليـة عبر تقريـر صـادر عـن جهـة طبيـة رسـمية، وأن تكون الأسرة قادرة على إعالة أفرادها والطفل المحضون مادياً، وأن تتعهد بحسن معاملته وتربيته، والاهتمام بصحته وتعليمه.

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