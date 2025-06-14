الامارات | عبدالله بن زايد يبحث مع وزراء خارجية قطر وعُمان وفرنسا وبريطانيا وروسيا تطورات المنطقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية، أمس، مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، ووزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة، السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية في الجمهورية الفرنسية الصديقة، جان نويل بارو، ووزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الصديقة، ديفيد لامي، ووزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، آخر المستجدات في المنطقة، في أعقاب الاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وناقش سموه مع الوزراء تداعيات هذه التطورات على أمن واستقرار المنطقة، والسلم والأمن الدوليين، إضافة إلى سبل تعزيز الجهود المبذولة لخفض التصعيد، وتبني الحلول الدبلوماسية والحوار لحل الأزمات.

كما أعرب سموه، خلال اتصال هاتفي أمس، مع عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، عن إدانته الشديدة للاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له بلاده.

وأكد سموه أن الدبلوماسية والحوار، واحترام سيادة الدول، والالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي، تشكّل جوهر حل جميع الأزمات.

وشدد سموه على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنّب اتساع دائرة الصراع، بما يُهدّد أمن واستقرار المنطقة، والسلم والأمن الإقليمي والدولي.