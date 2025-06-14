اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | أروقة المحاكم

0 نشر
إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

  • الامارات | أروقة المحاكم 1/2
  • الامارات | أروقة المحاكم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلفت مكالمة هاتفية غير لائقة شخصاً آسيوياً 10 آلاف درهم، بعد إحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح، بتهمتي سب موظف عام أو مكلف بخدمة عامة عن طريق الهاتف أثناء - أو بمناسبة - تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، إضافة إلى تهمة تعاطي المشروبات الكحولية في غير الأحوال أو الأماكن المصرح بها، وفقاً للتشريعات السارية، إذ عاقبته المحكمة بغرامة 5000 درهم عن كل تهمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements