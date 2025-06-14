الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلفت مكالمة هاتفية غير لائقة شخصاً آسيوياً 10 آلاف درهم، بعد إحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح، بتهمتي سب موظف عام أو مكلف بخدمة عامة عن طريق الهاتف أثناء - أو بمناسبة - تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، إضافة إلى تهمة تعاطي المشروبات الكحولية في غير الأحوال أو الأماكن المصرح بها، وفقاً للتشريعات السارية، إذ عاقبته المحكمة بغرامة 5000 درهم عن كل تهمة.