الامارات | برنامج عالمي متخصص لبناء قادة الابتكار والتكنولوجيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، إطلاق برنامج «مجتمع المعرفة» للعام الدراسي 2025-2026، الذي يستمر التسجيل فيه حتى 14 يوليو المقبل، ويُعدّ واحداً من أبرز البرامج العالمية المتخصصة في إعداد جيل جديد من المفكرين والمبتكرين الشباب.

ويركز البرنامج على تنمية مهارات الطلبة وتطوير عقلياتهم القيادية، من خلال تدريبهم على مجالات متقدمة، تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والفضاء وتقنيات النانو، إلى جانب تعزيز مهارات ريادة الأعمال، والتواصل الفعّال، وبناء الشخصية، وذلك عبر الانخراط في تحديات حقيقية، بالشراكة مع شركات عالمية مثل «مايكروسوفت» و«سامسونج».

وبحسب تعميم وجّهته الوزارة للمدارس، اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، فإن البرنامج يمتد على مدار 10 أشهر (من سبتمبر المقبل حتى يونيو 2026)، ويُنفّذ بأسلوب يجمع بين التعلم عن بُعد والجلسات التدريبية الحضورية الأسبوعية التي تُعقد في «مسرعات دبي للمستقبل» بأبراج الإمارات، ما يمنح الطلبة تجربة تعليمية فريدة ومتكاملة.

ويستهدف البرنامج الطلبة من عمر 13 إلى 17 عاماً من مختلف المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، ممن يمتلكون شغفاً بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وروح القيادة والتأثير المجتمعي. ويُفضّل أن يكون المتقدّم حاصلاً على معدل لا يقل عن 90%، بما في ذلك مادة اللغة الإنجليزية، إلى جانب تقديم كشف درجات حديث، والالتزام الكامل بحضور البرنامج وإنجاز المهام.

ومن المقرر أن يُجري فريق البرنامج مقابلات شخصية للطلبة المسجلين لاختيار النخبة المؤهلة، فيما سيتم إعلام المقبولين النهائيين لاحقاً.

ودعت الوزارة إدارات المدارس إلى تشجيع الطلبة المتميزين على المبادرة بالتسجيل، مشيرة إلى وجود فرص لعدد محدد.

بدورها، أفادت مؤسسة دبي للمستقبل بتقديم منح دراسية كاملة للطلبة الإماراتيين المقبولين، تغطي الرسوم الدراسية البالغة 27 ألف درهم، في حين يُمكن للطلبة غير الإماراتيين التقدم بطلبات للحصول على دعم مالي كلي أو جزئي، بناء على الجدارة الأكاديمية.

• 14 يوليو المقبل الموعد النهائي للتسجيل في البرنامج.