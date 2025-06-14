الدفاع المدني في دبي يتعامل مع حريق في أحد المباني بالمارينا

ابوظبي - سيف اليزيد - تواصل فرق الدفاع المدني في دبي التعامل مع حريق في أحد المباني بمنطقة المارينا، ووبالتزامن مع جهود السيطرة على الحادث تواصل الفرق المختصة جهودها لإخلاء سكان المبنى وتأمين سلامتهم.

‏ونجحت الفرق المختصة في إخلاء سكان المبنى المكوّن من 67 طابقاً بالكامل، وتأمين سلامتهم، مع تواصل الجهود للسيطرة على الحريق.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، الفرق المختصة تنجح في إخلاء 3820 شخصاً من سكان 764 شقة ضمن المبنى المكون من 67 طابقاً، وتأمين سلامتهم بدون إصابات.

كما أكدت ‏وجود فرق الإسعاف والكوادر الطبية في موقع الحريق لتقديم كافة أشكال الدعم الصحي والنفسي لجميع سكان المبنى الذين تم إخلاؤهم من المبنى بسلام.

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