«الوطنية لحقوق الإنسان» تزور شرطة أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التعاون المؤسسي في مجال حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، قامت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة تعريفية لشرطة أبوظبي، بهدف مد جسور التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.

وكان في استقبال الوفد اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، الذي رحب بالوفد الزائر برئاسة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وبحضور الدكتور أحمد المنصوري، والدكتور عبدالعزيز النومان، أعضاء مجلس أمناء الهيئة، والدكتور سعيد الغفلي الأمين العام، وعمرو القحطاني، مدير مكتب الرئيس، وعبدالعزيز العوبثاني، رئيس قسم المنظمات الإقليمية والدولية، وفاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف، وكليثم الكعبي من المركز الإعلامي.

وهدفت الزيارة إلى بحث سبل التعاون، وتكريس آليات العمل المشترك في دعم منظومة حقوق الإنسان، لاسيما في المجالات المرتبطة بعمل أجهزة إنفاذ القانون، واستعرض وفد الهيئة خلال اللقاء أبرز اختصاصاتها ومسؤولياتها باعتبارها جهة وطنية مستقلة، ودورها في نشر الوعي الحقوقي، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.

وأكد مقصود كروز، أن الزيارة تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق التواصل مع الجهات المعنية على المستوى المحلي، وتعزيز وعي العاملين في القطاعات الحيوية بأدوار الهيئة، وآليات التنسيق معها، بما يسهم في بناء بيئة مؤسسية حاضنة لحقوق الإنسان.