الامارات | عبدالله بن زايد يدين خلال اتصال هاتفي مع عراقجي الاستهداف العسكري الإسرائيلي لإيران

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم مع عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن إدانته الشديدة للاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد سموه خلال الاتصال أن الدبلوماسية والحوار، واحترام سيادة الدول، والالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي، تشكل جوهر حل جميع الأزمات.

كما شدد سموه على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب اتساع دائرة الصراع، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة، والسلم والأمن الإقليمي والدولي.