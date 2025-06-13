الامارات | الإمارات تتضامن مع جنوب إفريقيا.. وتعزي في ضحايا الفيضانات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية جنوب إفريقيا، في ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مقاطعة كيب الشرقية، وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص، وألحقت أضراراً جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا ولحكومة جمهورية جنوب إفريقيا ولشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم.