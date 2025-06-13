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الامارات | رئيس الدولة يعزي الهند في حادث تحطم طائرة الركاب

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | رئيس الدولة يعزي الهند في حادث تحطم طائرة الركاب 1/2
  • الامارات | رئيس الدولة يعزي الهند في حادث تحطم طائرة الركاب 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن خالص التعازي والمواساة إلى رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، والشعب الهندي الصديق، وعائلات الضحايا في حادث تحطم طائرة الركاب في أحمد أباد.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «خالص التعازي والمواساة إلى دولة ناريندرا مودي والشعب الهندي الصديق وعائلات الضحايا في حادث تحطم طائرة الركاب في أحمد أباد. نؤكد تضامن دولة الإمارات مع الهند في هذا الحادث الأليم».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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