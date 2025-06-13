«الهوية والجنسية» تستقبل حجاج داغستان العابرين في منفذ الغويفات

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

استقبلت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أفواج حجاج بيت الله الحرام من جمهورية داغستان، الذين أدوا فريضة الحج لعام 1446هـ والقادمين إلى الدولة عبر منفذ الغويفات الحدودي.

وقامت فرق العمل التابعة للهيئة بتقديم خدمات مميزة للحجاج وتبسيط إجراءات سفرهم عبر منفذ الغويفات الحدودي، وإنجازها في أسرع وقت ممكن أثناء رحلة الذهاب والإياب على حد سواء.

وخصّصت الهيئة للحجاج بالمنفذ صالة مجهزة بكامل وسائل الراحة لإنجاز الإجراءات، مع فصل حملات الحج عن بقية المسافرين لتقليل زمن العبور.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، نسال الله تعالى لحجاج بيته الحرام سعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً، وبناء على توجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، وانطلاقاً من حرص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، على تقديم الخدمات لكافة المتعاملين وتلبية تطلعاتهم، فقد بدأت الهيئة باستقبال أفواج حجاج بيت الله الحرام بمنفذ الغويفات، لتسهيل مرور حجاج الدول المجاورة العابرين عبر منافذ الدولة البرية، خلال رحلتي الذهاب والعودة عبر تبسيط إجراءات سفرهم وإنجازها في أسرع وقت ممكن، حيث خصصت الهيئة بمنفذ الغويفات صالة مجهزة بكامل وسائل الراحة لإنجاز الإجراءات.

وأضاف الخييلي: «تتعاون الهيئة في هذا المجال بشكل موثّق مع عدد من الجهات الحكومية مثل الهلال الأحمر الإماراتي والسلطات الأمنية المختصة بمنفذ الغويفات، ويأتي ذلك من خلال الحرص على ضرورة توفير رحلة مريحة وآمنة للحجاج».

وأشاد حجاج بيت الله الحرام من جمهورية داغستان، بحفاوة الاستقبال وسهولة الإجراءات في منفذ الغويفات الحدودي، وأشاروا إلى أن الموظفين استقبلوهم بالورود والهدايا التذكارية، وحرصوا على إنهاء الإجراءات في المنفذ الحدودي بسلاسة، وفي زمن قياسي.

وأكد الحاج شامل صديقو، من داغستان، أن استقبال حجاج بيت الله الحرام كان سلساً من حيث تسهيل وتسريع عملية عبور منفذ الغويفات، وكان الحجاج سعداء بعملية التنظيم والتسهيلات المقدمة لهم. وأضاف: «كانت الإجراءات ميسّرة ولم نتعب فيها، فقد كان كل شيء على ما يرام، وكان الحجاج مبتسمين نظراً للدعم والاهتمام والمساعدة من قبل موظفي المنفذ».

حفاوة الاستقبال

قال الحاج محمد محمد رسول، من جمهورية داغستان، إن جميع الحجاج في مجموعتي مسرورون وسعداء، راجياً الله سبحانه أن يوفقهم لزيارة الأماكن المقدسة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة مرة أخرى. وأضاف مستشهداً بالأثر: «أحبوا العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي» اتباعاً لنهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

من جانبه، قال الحاج محمد بن محمد علي من جمهورية داغستان أيضاً: «لقد أكرمني الله تعالى بأداء فرضية الحج للمرة الثانية، وهذه نعمة كبيرة تستحق شكر الرحمن، ولفت إلى أن عملية استقبال حجاج بيت الله كانت رائعة ومميزة، فقد جرى تسهيل وتسريع عبور الحجاج»، مضيفاً أن الهدايا التي وزعت على الحجاج كانت جميلة، موجهاً الشكر لدولة الإمارات وموظفي منفذ الغويفات على حفاوة الاستقبال، ودورهم في تسهيل إجراءات عبور الحجاج، سواء أثناء مرورهم عبر المنفذ الحدودي لأداء فريضة الحج لهذا العام أو أثناء عودتهم أيضاً.

من جهته، قال الحاج رسلان محمد: «أنا راضٍ كل الرضى عن حفاوة الاستقبال من قبل موظفي منفذ الغويفات الحدودي، وقد فاجأنا موظفو الحدود بالهدايا التذكارية لنا نحن الحجاج، وغمرونا بكرم الضيافة والسخاء».

وقالت الحاجة بدرسات محمد، هذه هي المرة الأولى لأداء فريضة الحج، وأنا سعيدة ومسرورة جداً، وأرجو الله العلي القدير أن يوفقني لزيارة الأراضي المقدسة لمرات عديدة أخرى. وأشكر موظفي منفذ الغويفات على مساعدتهم لنا، وتسهيل عملية دخول المنفذ بكل سهولة ويسر.

وقالت الحاجة زليمة محمد: «الكلمات تعجز عن الشكر لما قدمته لنا دولة الإمارات العربية المتحدة من تسهيلات، وتذليل للعقبات أثناء عبور منفذ الغويفات»، مضيفة أن توزيع الهدايا يعتبر أمراً جميلاً وشعوراً لا يوصف، ونحن ممتنون وشاكرون لكل ذلك.