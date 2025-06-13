سهولة «الإسلامية» واستعدادات مكثفة لـ«الكيمياء» غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

يؤدي طلبة الثاني عشر اليوم، اختبار مادة الكيمياء ضمن اختبارات الفصل الثالث للعام الدراسي 2024 - 2025، فيما أنهى الطلبة أمس اختبار مادة التربية الإسلامية، ثالث اختبارات الفصل الثالث، بالقسمين العام والمتقدم.

وأبدى الطلبة ارتياحهم وسعادتهم لاجتياز الاختبار، مجمعين على أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، مع الحاجة إلى التركيز في الإجابة عن الأسئلة التي تتضمن اختيار الإجابة بين متعدد من الإجابات المتشابهة، والتي قد تكون في حاجة إلى التأنى لاختيار الإجابة الأدق.

وقال الطلاب، أدهم الشاعر، ومهند أسامة، وأحمد بسام، وعبدالرحمن خالد، من القسم المتقدم، إن مادة التربية الإسلامية جاءت في مستوى الطالب المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار وجود أسئلة لبيان الفروق الفردية بين الطلبة، والحصول على العلامة الكاملة، موضحين أنه لغايه الآن لا توجد مشكلات فيما يتعلق بالاختبارات، كما لا توجد أي مشكلات تقنية أو فنية، وهذا يساعد الطلبة على التركيز.

وأجمع الطلاب أيضاً طلبة القسم العام على يسر اختبار مادة التربية الإسلامية، وأن الوقت كان مناسباً وكافياً.

وقال كل من الطالب، عبدالله الشحي، وناصر إبراهيم، وإبراهيم محمد، ويوسف عبدالمعين، ورياض نزار شعبان، إن الاختبار جاء في مستوى الطالب المتوسط، وتضمن إجمالاً 25 سؤالاً، مع وجود 7 أسئلة تحتاج إلى تركيز، واتسمت الأسئلة بالوضوح، ولا توجد صعوبة بل تركيز في الأسئلة، مجمعين على توافر كل المقومات التي تسهم في تهيئة الأجواء المناسبة للاختبارات.

وقد عُقد اختبار مادة التربية الإسلامية إلكترونياً بالكامل، واستمر لمدة ساعتين، من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثانية بعد الظهر، وذلك ضمن توجه وزارة التربية والتعليم لتعزيز منظومة التقييم الذكي للمواد غير الأساسية.

وأكد عدد من الطلبة سهولة الأسئلة ووضوحها، مشيرين إلى أنها جاءت من ضمن المنهج، وبما يتوافق مع نماذج المراجعة التي تم التدريب عليها مسبقاً، وأفاد بعضهم بأنهم تمكنوا من إنهاء الإجابة في وقت مبكر قبل انتهاء الزمن المخصص، مما أتاح لهم فرصة مغادرة القاعة والاستفادة من بقية الوقت للاستعداد لاختبار مادة الكيمياء المقرّر اليوم الجمعة، والذي يُعد من المواد الأساسية، ويحتاج إلى تركيز واستذكار دقيق للمفاهيم العلمية.

وتابع عدد من الطلبة حديثهم، بأن التوزيع الإلكتروني للأسئلة والبيئة التقنية في المدارس، ساهما في تسهيل أداء الاختبار من دون أي معوقات تقنية، وسط تنظيم جيد من الإدارات المدرسية والكوادر الفنية التي أشرفت على سير العملية الامتحانية.