سلطان بن أحمد: جامعة الشارقة منارة علم ومعرفة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، حفل تخريج طلبة الدراسات العليا لفصل الربيع 2025 بجامعة الشارقة البالغ عددهم 437 خريجاً وخريجة، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

وقال سموه في كلمته التي ألقاها خلال حفل التخريج: «إنه في كل عام وقُبيل كل حفل تُعرض عليه تقارير إنجازات جامعة الشارقة، ويتساءل.. هل سنتمكن في العام المقبل من تحقيق إنجازات جديدة، بعد هذا الكم الهائل من الإنجازات؟»، موضحاً أنه في كل مرة يُسر ويجد بأن مسيرة جامعة الشارقة لم تتوقف، بل ازدادت عمقاً واتساعاً.

وتناول سمو رئيس جامعة الشارقة الإنجازات التي حققتها الجامعة في هذا العام، مؤكداً أن التميّز ليس محطة تصل إليها، بل مسيرة تعيشها الجامعة، كاشفاً رصده للإنجازات التي بلغت ثلاثةً وعشرين إنجازاً كبيراً، ومجموعة أخرى من الإنجازات المتفرقة، منها حصول جامعة الشارقة على تصنيف البلاتينيوم، في نظام تقييم وتتبع الاستدامة «STARS» التابع لجمعية تحسين الاستدامة في التعليم العالي، بتقييم 100%، لتكون أول جامعة على مستوى الشرق الأوسط، تنال هذا الاعتماد في مجال التعليم والأبحاث المستدامة، وتصدرت قائمة الجامعات الإماراتية في مجالات العلوم الاجتماعية، والعلوم الإنسانية، والفنون، وذلك لأحدث تصنيفات مؤسسة «التايمز» الدولية للتعليم العالي لعام 2025.

وقال سموه: «إن الجامعة فازت كذلك كأفضل جهة في تطبيق الحوكمة في جائزة (تميّز)، وعلى المستوى الرياضي والطلابي حصد منتخبا الجامعة لكرة القدم ولكرة الطائرة المركز الأول في دورة الألعاب الجماعية، ومنتخب الجامعة لكرة السلة حقق المركز الثاني في البطولة ذاتها، ومنتخب الجامعة للإسكواش حصد ذهبية بطولة الجامعات، . وخاطب سمو رئيس جامعة الشارقة الخريجين والخريجات، مشيداً بعلمهم ومعرفتهم ومهاراتهم كلٌ في مجاله وتخصصه، وقال إنهم خريجو جامعة الشارقة، التي حرصت منذ تأسيسها على أن تكون منارة علم ومعرفة.

رحلة أكاديمية استثنائية

استهل حفل التخريج بالسلام الوطني، عقبه تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وألقى بعدها الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، كلمة عبّر فيها عن فرحته وفخره، موجِّهاً شكره وتقديره إلى سمو رئيس جامعة الشارقة، لرعايته وتشريفه الحفل لتخريج نخبة جديدة من حملة شهادات الدراسات العليا، وهنّأ الخريجين والخريجات، وأُسرهم على هذا الإنجاز.

من جانبه، ألقى الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي كلمةً نيابة عن الخريجين والخريجات، أكد اعتزازهم وفخرهم بالوقوف على منصة التخرج، محتفلين بنهاية رحلة أكاديمية استثنائية، وبداية مرحلة جديدة من العطاء والمسؤولية. وتفضل سمو رئيس جامعة الشارقة بتسليم الخريجين والخريجات شهادات تخرجهم، مهنئاً إياهم هذا الإنجاز والتفوق، متمنياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم المستقبلية وخدمة وطنهم. وتوزع الخريجون والخريجات من كليات «الشريعة والدراسات الإسلامية، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وإدارة الأعمال، والهندسة، والعلوم الصحية، والقانون، والاتصال، والطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم، والحوسبة المعلوماتية، والسياسات العامة». وبلغ عدد خريجي درجة الدكتوراه 119 خريجاً وخريجة، وفي درجة الماجستير 302 خريج وخريجة، و16 خريجاً وخريجة في برنامج دبلوم الدراسات العليا.