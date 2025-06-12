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مجلس الإمارات للإعلام يعلن عن تغييرات جوهرية في قطاع السينما

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مجلس الإمارات للإعلام يعلن عن تغييرات جوهرية في قطاع السينما

ابوظبي - سيف اليزيد - في إطار المنظومة الإعلامية الجديدة، يشهد قطاع السينما نقلة نوعية تشريعية وتنظيمية، فقد أعلن مجلس الإمارات للإعلام عن  تغييرات جوهرية في قطاع السينما تشمل إعفاءات، وتسهيلات، وتصاريح محدثة تدعم الإنتاج المحلي، وتوسّع خيارات العرض لجميع الفئات.
وتشمل:
إنشاء فئات متعددة لترخيص دور السينما بناءً على عدد الشاشات، تخفيض رسوم ترخيص السينما للشركات الصغيرة التي لا تزيد عدد شاشاتها عن 5، إنشاء باقة مخصصة لموافقات الأفلام الأجنبية، استحداث تصريح لعرض الإعلانات داخل قاعات السينما، إعفاء الأفلام المحلية من رسوم موافقة العرض، استحداث تصريح عرض سينما اليوم الواحد يشمل "المباريات والحفلات وغيرها"، إعفاء عرض السفارات والقنصليات والنوادي الثقافية والمؤسسات الحكومية لفيلم سينمائي من الرسوم.

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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