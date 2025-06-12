الامارات | الإمارات تتضامن مع جنوب أفريقيا وتعزي في ضحايا الفيضانات

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتضامن مع جنوب أفريقيا وتعزي في ضحايا الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية جنوب أفريقيا في ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مقاطعة كيب الشرقية، وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص، وألحقت أضرارا جسيمة.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا ولحكومة جمهورية جنوب أفريقيا ولشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم.
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