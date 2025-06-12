جمعية الإمارات للطبيعة تطلق سلسلة "انطلاقة نحو التغيير"

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت جمعية الإمارات للطبيعة، اليوم، عن إطلاق سلسلة صيفية جديدة بعنوان "انطلاقة نحو التغيير"، ضمن برنامجها الرائد "قادة التغيير" بهدف تحفيز المجتمع على اتخاذ خطوات فعالة لحماية البيئة تزامنًا مع مبادرات عام المجتمع في دولة الإمارات.

وتهدف السلسلة إلى تعزيز مشاركة الأفراد والعائلات والشباب والمهنيين، في أنشطة بيئية مبتكرة تجمع بين التعلم والعمل الميداني والتجربة التفاعلية، من خلال ورش عمل افتراضية وزيارات ميدانية وتحديات مجتمعية تمتد من يونيو حتى أغسطس 2025.

وقالت آرابيلا ويلينغ رئيسة قسم التوعية في الجمعية، إنه لا يتحقق الأثر الحقيقي إلا من خلال الناس، سواء كان المشاركون من ذوي الخبرة أو ممن ألهمهم عام المجتمع، لافتة إلى أن هذه السلسلة توفر فرصة ملموسة للانخراط في العمل البيئي.

وتتضمن السلسلة ثلاثة ورش عمل تفاعلية عبر الإنترنت تشمل "محاكاة التغير المناخي" و"حساب وتقليل البصمة البيئية" و"تصميم حدائق مستدامة باستخدام نباتات محلية" (حدائق المُلقّحات في الإمارات).

كما تتضمن زيارات ميدانية تعليمية إلى منشأة "إيسايكلكس" لإعادة التدوير، ومركز الموارد الوراثية للنباتات، إضافة إلى جلسة "كلايمت فريسْك" حول التغير المناخي، كما تشمل 3 تحديات مجتمعية مؤثرة تشمل توثيق مراحل نمو شتلة محلية ومراجعة نفايات البلاستيك المنزلية وجمع قصص أمل ومبادرات مجتمعية بيئية.

وتوفر المبادرة فرصة حصرية لحضور عروض أولية لسلسلة وثائقية قصيرة بعنوان "يوميات الحفاظ على الطبيعة"، يليها جلسات حوارية مع صنّاع الأفلام وخبراء بيئيين، وسيحصل المشاركون الذين يُكملون ما لا يقل عن ثلثي البرنامج على شهادة إتمام تعكس التزامهم وجهودهم في دعم قضايا البيئة والمناخ.

وتُعد هذه النسخة ثالث سلسلة صيفية يطلقها برنامج "قادة التغيير"، الذي شارك فيه آلاف المتطوعين وحقق أكثر من 37 ألف ساعة عمل بيئي حتى الآن، مما دعم مشاريع الجمعية المعتمدة على العلوم وحقق لها ختم عام الاستدامة.

كما أعلنت الجمعية عن تشكيل اللجنة الاستشارية المجتمعية لبرنامج "قادة التغيير"، والتي ستُتيح للمشاركين النشطين فرصة توجيه وتطوير البرنامج وعرض مبادراتهم، ضمن فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) المقرر عقده في أبوظبي.