الامارات | 4585 مخالفة كسر إشارة حمراء في رأس الخيمة خلال 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصاءات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية أن طرق رأس الخيمة شهدت 4585 مخالفة لتجاوز الإشارة الحمراء، خلال العام الماضي، نتيجة السرعة الزائدة للحاق بالإشارة الخضراء، والانشغال باستخدام الهاتف أثناء القيادة، وحذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من خطورة هذه المخالفة التي تصنف ضمن «المخالفات الخطرة» المؤدية إلى حوادث جسيمة.

وأظهرت الإحصاءات أن مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء في رأس الخيمة توزعت على ثلاث فئات من المركبات، تصدّرتها المركبات الخفيفة بـ4194 مخالفة، وجاءت الإمارة في المرتبة الخامسة على مستوى الدولة في هذه الفئة.

كما سجلت المركبات الثقيلة 357 مخالفة، لتأتي في المرتبة الثانية بعد أبوظبي، فيما بلغت مخالفات الدراجات النارية 34 مخالفة، ما وضع رأس الخيمة ثالثة بعد أبوظبي وعجمان.

وأكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء هذا النوع من المخالفات، تشمل زيادة السرعة عند الاقتراب من التقاطعات في محاولة للحاق بالإشارة الخضراء، وعدم الانتباه، والانشغال باستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.

ودعت السائقين إلى إدراك خطورة هذه السلوكيات على حياتهم وحياة الآخرين من مستخدمي الطريق، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، ومحذرة من الانحراف المفاجئ لتجاوز الإشارة الضوئية، وزيادة السرعة في التقاطعات.

وبيّنت أن كاميرات المراقبة المنتشرة في التقاطعات قادرة على رصد مخالفات الإشارة الحمراء، وتجاوز السرعة، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، مشيرة إلى أن فرقها مستمرة في تنفيذ حملات توعوية مرورية، تتضمن محاضرات تثقيفية، ونشرات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز الثقافة المرورية ونشر الوعي بمخاطر هذه المخالفة التي تُعدّ من الأسباب الرئيسة للحوادث الجسيمة.

وأكدت الشرطة أن العقوبات المفروضة على مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء للمركبات الخفيفة تصل إلى 1000 درهم غرامة، و12 نقطة مرورية، إضافة إلى حجز المركبة لمدة 30 يوماً، أما بالنسبة للمركبات الثقيلة (كالشاحنات)، فتصل الغرامة إلى 3000 درهم، مع إيقاف رخصة القيادة لمدة عام يبدأ من تاريخ السحب.

ونوّهت شرطة رأس الخيمة بأن سلامة الطريق مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع، سواء كانوا سائقي مركبات، أو راكبي دراجات نارية، أو حتى المشاة، مشددة على أن الالتزام التام بقواعد السير والانتباه الدائم أثناء القيادة، يشكلان الخطوة الأهم نحو تقليل الحوادث، والحفاظ على أرواح الجميع.

شرطة رأس الخيمة:

• العقوبة للمركبات الخفيفة تصل إلى غرامة 1000 درهم، و12 نقطة مرورية، وحجز المركبة 30 يوماً، وتصل غرامة المركبات الثقيلة إلى 3000 درهم، وإيقاف رخصة القيادة لمدة عام.