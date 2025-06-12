الامارات | ذياب بن محمد يطلع على مشاريع ومبادرات «مؤسسة الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات لعام 2025، بمقر المؤسسة في أبوظبي.

واطَّلع سموّه على التقدّم المحرَز في مشاريع المؤسسة ومبادراتها المجتمعية الفعّالة، في إطار تنفيذ استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تمكين الأفراد ودعم قدراتهم النفسية والاجتماعية والمالية، وتعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وفق رؤية القيادة الرشيدة لبناء مجتمع أكثر مرونة وازدهاراً.

وتابع سموّه، خلال الاجتماع، سيْر تنفيذ المبادرات المجتمعية التي أُطلِقَت في إطار «عام المجتمع»، حيث تمَّ استعراض التقدُّم في المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية، ودعم كل الفئات، وترسيخ ثقافة التطوُّع والمسؤولية المجتمعية، لتحقيق أثر مستدام وملموس في حياة الجميع، والتأكُّد من أنَّ كلَّ مبادرة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها.

يُذكَر أنَّ مؤسسة الإمارات عزَّزت، من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، قدرتها على توسيع دائرة المستفيدين، وتحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع في مجالات التعليم والتطوُّع والصحة والتمكين المالي، مع اعتماد أحدث التقنيات والتحوُّلات الرقمية، لضمان استدامة البرامج وتوسيع نطاقها بما يتماشى مع تطلُّعات دولة الإمارات ورؤيتها الخمسينية.

حضر الاجتماع رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، الدكتور مغير خميس الخييلي، ووزير دولة، أحمد بن علي الصايغ، والمدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدكتور مبارك سعيد الشامسي، ومدير الديوان الأميري في الفجيرة، محمد سعيد الظنحاني، ومدير الديوان الأميري في أم القيوين، ناصر سعيد آل علي، والمدير العام لسلطة دبي للتطوير، مالك سلطان آل مالك، والمستشار في ديوان الرئاسة، سعيد راشد الزعابي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، أحمد طالب الشامسي.