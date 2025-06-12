الامارات | «الشؤون الإسلامية» تستقبل حجاج الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة حجاج دولة الإمارات العائدين إلى أرض الوطن، بفعالية أُقيمت في مطارَي زايد ودبي، حيث بادرت بتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم فور وصولهم.

وجاء الاستقبال - الذي شارك فيه كبار موظفي الهيئة وممثلو الجهات الشريكة، تحت شعار «الإمارات ترحب بعودة الحجاج» - ليعكس الاهتمام الرسمي والمجتمعي بضيوف الرحمن، ولإدخال السرور إلى نفوسهم.

وأكدت الهيئة حرص القيادة الرشيدة على سعادة المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن الفعالية تُعدّ امتداداً للتقاليد الإماراتية العريقة التي تتوارثها الأجيال في تكريم الحجاج والاحتفاء بهم.

إلى ذلك، كشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن موعد التسجيل لموسم الحج القادم 1447هـ/2026 سيكون في شهر سبتمبر القادم للذين لم يسبق لهم الحج من قبل من مواطني الدولة، وذلك عبر قنوات الهيئة الرسمية وفق الآلية والاشتراطات التي سيُعلن عنها قبل مدة كافية من بدء التسجيل، داعية الذين يرغبون في أداء الفريضة إلى الاستعداد والتحضير الأمثل عبر توفير كل المتطلبات التي يتطلبها البرنامج الإلكتروني الذي يستخدم في اختيار الحجاج بحسب الاشتراطات المطلوبة، مؤكدة مواصلة جهودها ومساعيها في اتباع أرقى الوسائل والأنظمة واستخدام أحدث البرامج المواكبة لتطورات الحياة بما يتماشى واستراتيجية حكومة دولة الإمارات، ويلبي طموحات القيادة الرشيدة، ويحقق الرضا التام للمجتمع.