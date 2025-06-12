الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إنارة

شكا مواطنون عدم وجود أعمدة إنارة كافية بمنطقتَي العذبة والعوير الأولى في دبي، الأمر الذي يشكل تحدياً خلال القيادة ليلاً، وقد يُعرّض بعض سائقي المركبات والدرّاجات الهوائية والنارية لخطر الحوادث.

نظافة

قال مرتادو محطات التزود بالوقود على طريق دبي - العين، إن دورات المياه في بعض محطات البترول على الطريق تفتقر إلى النظافة المستمرة من قِبَل عمال النظافة، معربين عن استيائهم من هذا الأمر، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في نظافة هذه الدورات بشكل مستمر.

حفر

شكا سائقون على الطريق الممتد من مطار أبوظبي الدولي القديم، باتجاه منطقة مصفح التجارية امتداداً إلى دلما مول، وجود حفر وهبوط في بعض أجزائه، خصوصاً على المسار الأيمن، وهذا الأمر يسبّب إرباكاً للسائقين وأعطالاً بالمركبات، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

مركبات

أبدى سكان بمنطقة الغبيبة في الشارقة - المقابِلة للمنطقة الصناعية الرابعة، خصوصاً خلف محطة البترول - استياءهم الشديد جرّاء وقوف المركبات الخاصة بأصحاب الكراجات في المواقف العامة بالمنطقة السكنية، مشيرين إلى أن هذه التصرفات تجعلهم يعانون عدم العثور على مواقف شاغرة، مطالبين بحل لهذه التصرفات التي تزعج سكان المنطقة.

شاحنات

شكا مرتادو شارع الإمارات (العابر) سير شاحنات في المسارات المخصصة للسيارات الصغيرة، فضلاً عن تجاوزاتها بشكل مخالف ومفاجئ، خصوصاً في أوقات الازدحام على الطريق، مشيرين إلى أن هذه التصرفات تسبب إزعاجاً للآخرين، مطالبين المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.