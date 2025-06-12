الامارات | الإمارات تسلط الضوء في الأمم المتحدة على مبادراتها لتحسين حياة أصحاب الهمم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والمنظمة الدولية للتأهيل، فعالية بعنوان «تمكين الحياة من خلال مناهج شاملة»، لتسليط الضوء على المبادرات المعنية بتحسين حياة أصحاب الهمم، وتذليل العقبات التي قد تحول أو تضعف من سبل إدماجهم ومشاركتهم الفاعلة في البرامج والخطط الوطنية.

جاء ذلك بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة «COSP-18»، بالمقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوصى المتحدثون في الفعالية بالدعوة إلى استكشاف المبادرات الناجحة التي تُبيّن التمويل الفعال للبرامج الشاملة لذوي الإعاقة، ما يُحسّن وصولهم إلى الرعاية الصحية، وفرص العمل (الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة: العمل اللائق والنمو الاقتصادي).

كما أوصوا بتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الحكومية، لوضع سياسات مستدامة وشاملة، تُعزز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (الهدف الـ10 من أهداف التنمية المستدامة: الحد من أوجه عدم المساواة)، ودعوا إلى التركيز على معالجة التفاوتات في الرعاية الصحية، ومعالجة العوائق الصحية النظامية التي تواجهها الفئات ذات الإعاقة، من خلال مبادرات مجتمعية، وتدريب شامل لمتخصصي الرعاية الصحية (الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاهية).