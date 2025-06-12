الامارات | 1300 طالب وطالبة يشاركون في الدورات الصيفية لشرطة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي انطلاق البرنامج الصيفي الطلابي 2025 في 30 يونيو الجاري، وحتى 31 يوليو، بمشاركة أكثر من 1300 طالب وطالبة، ويحمل البرنامج شعار «صيفنا آمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، وتنظمه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بمركز حماية الدولي، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وعددٍ من الجهات الخارجية، إضافة إلى عدد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وبمشاركة طلابية عريضة تشمل العديد من الجنسيات والأعمار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية بإمارة دبي والإمارات الشمالية بوزارة التربية والتعليم، المهندس طارق الهاشمي، ومدير مركز شرطة الخيالة رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، ومدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، العميد علي خلفان المنصوري، ونائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العميد خالد بن مويزة، ومدير إدارة شؤون الطلبة في أكاديمية شرطة دبي، العميد عبدالعزيز محمد العبدالله، ومدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، وعدد من الضباط وشركاء القيادة العامة لشرطة دبي.

وأكد المهندس طارق الهاشمي التزام وزارة التربية والتعليم بتوفير الدعم اللوجستي من خلال توفير مراكز التدريب الموزعة على إمارة دبي، إضافة إلى توفير 45 حافلة للمواصلات، ما يضمن سهولة وصول الطلبة إلى مراكز التدريب.

وقال إن الدورة الصيفية التدريبية المخصصة لفئة الطلبة أسهمت في تعزيز الوعي والسلوك الإيجابي، إلى جانب خفض معدلات السلوكيات غير المنضبطة في عدد من المدارس بنسبة وصلت إلى 90%.

وأوضح أن مؤشرات ميدانية أظهرت انخفاضاً ملحوظاً في حالات التسرب، وعدم الالتزام، والتدخين، إضافة إلى تحسن واضح في انضباط الطلبة وسلوكهم داخل الصفوف، مشيراً إلى أن هذه النتائج مدعومة بدراسات حالة وبيانات ميدانية تم رصدها خلال السنوات الماضية.

من جانبه أكد اللواء محمد عيسى العظب اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها المُستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي، بهدف استثمار أوقاتهم والعمل على تعميق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية.

بدوره قال العميد خالد بن مويزة إن الدورات الصيفية لهذا العام ستوزع على 16 مركزاً تدريبياً، وإن أنشطتها وبرامجها لهذا العام تضمنت 13 برنامجاً تدريبياً.

وقال العميد الدكتور عبدالرحمن المعمري إن شرطة دبي تستهدف زيادة المشاركة الطلابية بنسبة 20% سنوياً، وإن الدورة الحالية تشكل خطوة إضافية في مسار طويل من الشراكة المجتمعية والوقاية الاستباقية، وإن عدد المشاركين هذا العام سيتجاوز 1300 طالب وطالبة، مشيراً إلى أن الدورة تركز على الفئة العمرية من 11 إلى 18 عاماً.

وأكد أهمية المبادرات التخصصية مثل دورة «المتحري الواعد»، ودورات «الإنقاذ والغوص» و«الاستجابة الأمنية»، والتي تهدف إلى تنمية الحس الأمني، إضافة إلى مبادرة «أمن المدارس» التي تستمر على مدار العام.