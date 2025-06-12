طبيب إماراتي «بروفيسور زائر» في جامعة هارفارد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

حصل البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام، والرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام، على لقب «بروفيسور زائر» من جامعة هارفارد العريقة، وعلى لقب «عالم زائر» في معهد دانا فاربر للأورام بمدينة بوسطن، أحد أبرز مراكز علاج السرطان عالمياً، ليصبح أول طبيب إماراتي وخليجي ينال هذا التقدير الأكاديمي والطبي الرفيع.

ويمثل الإنجاز تتويجاً لمسيرة علمية امتدت لأكثر من عشرين عاماً قدم خلالها البروفيسور الشامسي، إسهامات نوعية في مجالات علاج الأورام والبحث العلمي والتوعية المجتمعية، وضعته في مصاف الخبراء البارزين في تخصصه على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

وتشمل السيرة الأكاديمية للبروفيسور الشامسي 9 شهادات طبية تخصصية من مؤسسات مرموقة في إيرلندا وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى جانب تأليفه 160 بحثاً علمياً، و4 كتب متخصصة في مجال السرطان أبرزها أول كتاب عن السرطان باللغة العربية تجاوز عدد تحميلاته نصف مليون نسخة إلكترونية.

ويُعد البروفيسور الشامسي، الطبيب الوحيد في دولة الإمارات الحاصل على تخصص دقيق في سرطان الجهاز الهضمي، كما أسهم في اكتشاف نوع جديد من سرطان القولون عام 2016، وهو معروف أيضاً بجهوده الإعلامية والتوعوية المتواصلة في مواجهة الشائعات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن السرطان عبر محتوى علمي موثوق امتد لسنوات.

وأكد البروفيسور حميد الشامسي، أن هذا التكريم العالمي يعكس رؤية الإمارات في تمكين الكفاءات الوطنية والاستثمار في الموارد البشرية، مشيراً إلى أن اللقب سيعزز من آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات الطبية الخليجية وجامعة هارفارد، ما يرفع من مكانة الإمارات على الساحة العالمية في مجالي الطب والتعليم العالي.