طلاب الثاني عشر: ارتياح في «الإنجليزية»

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

أدى طلبة الثاني عشر في أبوظبي اختبارهم لليوم الثاني للفصل الدراسي الثالث لامتحانات العام الدراسي 2024/ 2025 في مادة اللغة الإنجليزية إلكترونياً، ويستعد الطلبة للاختبار في مادة التربية الإسلامية اليوم.

وتباينت آراء طلبة الثاني عشر حول مادة اللغة الانجليزية، بالقسمين العام والمتقدم، ففي حين أشار طلبة إلى أنها في مستوى الطالب المتوسط، رأى آخرون أنها تفوق قدرات الطالب المتوسط، حيث أرجع بعضهم ذلك إلى كثرة الأسئلة على القطعة، بينما أشار بعض الطلبة إلى أنه اختبار مدى القدرة على فهم اللغة الإنجليزية.

ولم يبد الطلبة أي شكوى خاصة بأسئلة الامتحانات أو عدم وضوحها، وكذلك خلت من أي مشكلات تقنية، خاصة أن الامتحان تم إلكترونياً، مع توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان.

وقال كل من الطالب مبارك المزروعي ومهند أسامة وعبيد عبدالله السويدي وسعيد فهد وعبدالرحمن حسن، من القسم العام، إن امتحان اللغة الإنجليزية في مستوى الطالب المتوسط مع ملاحظة وجود أسئلة لإظهار وقياس القدرات بين الطلبة، وجميع الطلبة أجابوا عن معظم الأسئلة، وتضمن كتابة مخطط لرؤية الطالب المستقبلية وماذا يأمل في المستقبل؟

وأجمع كل من الطلبة يوسف أبوزرقا وعمر عادل ووليد هاني وإسماعيل طارق، وأمجد العمري، وعمر محمد «القسم المتقدم»، أن اللغة الإنجليزية جاءت سهلة أو في مستوى الطالب المتوسط وتضمن قطعتين، إحداهما كتابية عن الصحة وممارسة النشاط الرياضي وتطلبت كتابة 200 كلمة، وقطعة عن الصحة والبيئة وعليها أسئلة.

وعبّرت الطالبات سلامة أحمد العتيبة، ومهى أحمد، وروضة أحمد، من الصفين العاشر «متقدم» والحادي عشر «نخبة»، عن ارتياحهن لمستوى اختبار اللغة الإنجليزية الذي أُجري أمس، وأكدن أن الأسئلة جاءت مطابقة تماماً لنماذج هيكل الامتحان المعتمد، ما سهّل عليهن فهم الأسئلة والتعامل معها بثقة، وأتاح لهن الفرصة للإجابة الكاملة من دون تعقيد.

وأشادت الطالبات بحسن التنظيم والإجراءات التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والإدارة المدرسية خلال فترة الامتحانات، مؤكدات أن الأجواء الهادئة والمهيّأة داخل القاعات أسهمت في تعزيز تركيز الطلبة وأدائهم.

من جانبها، قالت الطالبة روضة أحمد من الصف العاشر متقدم: «الامتحان اليوم كان رائعاً، والأسئلة كانت واضحة ومنطقية، ورغم أن فترة الامتحانات قد تكون مرهقة لأي طالب، فإن التحضير الجيد والمراجعة المسبقة يلعبان دوراً كبيراً في التخفيف من التوتر».

وقدّمت نصيحة لزملائها الطلبة قائلة: «كل طالب يواجه صعوبات خلال هذه الفترة، لكن المهم أن يبدأ بالمذاكرة مبكراً ويثق بنفسه، ليدخل قاعة الامتحان بطاقة إيجابية وروح مرتاحة».