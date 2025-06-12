«التربية» لـ«الاتحاد»: جهود لوجستية وأنظمة داعمة لإدارة امتحانات نهاية العام بفعالية

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

أكد مبارك الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث التي بدأت قبل يومين، تتطلب من الوزارة جهوداً تنظيمية ولوجستية كبيرة، مشيراً إلى أن الأنظمة الداعمة التي زوّدت بها الوزارة المدارس ساهمت في تسهيل إدارة الاختبارات بشكل فعّال.

ولفت إلى أنه تمّ إصدار توجيهات واضحة للكوادر المدرسية حول كيفية التعامل مع هذه المرحلة الحساسة، بالإضافة إلى تهيئة الطلبة نفسياً وأكاديمياً لاجتياز الامتحانات بنجاح.

وقال الهاشمي على هامش جولة لـ«الاتحاد» في مجمع زايد التعليمي في المزهر للاطلاع على مجريات الامتحانات، إن اختبارات الفصل الدراسي الثالث انطلقت بسلاسة وستستمر حتى الأسبوع المقبل، وهي عملية تستدعي تنسيقاً دقيقاً وجهوداً لوجستية مكثفة، كون الاختبارات تُعقد على فترتين.

وأشار إلى أن، الفترة الأولى تشمل طلبة الصفوف من الثالث حتى الصف الحادي عشر، بينما خُصصت الفترة الثانية لطلبة صفوف الثاني عشر في مختلف المسارات.

وأضاف أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تنظيم العملية بشكل دقيق من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم تولي فترة الامتحانات اهتماماً بالغاً، مشيراً أنها أصدرت توجيهات واضحة للكوادر المدرسية والميدان التربوي حول كيفية التعامل مع هذه المرحلة الحساسة، وتهيئة الطلبة نفسياً وأكاديمياً لاجتياز الامتحانات بنجاح.

وأضاف الهاشمي: أن وزارة التربية والتعليم استثمرت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية الرقمية لمدارس الدولة، موضحاً أن جميع المدارس الحكومية أصبحت اليوم مزودة بأحدث التقنيات والأنظمة الداعمة للعملية التعليمية.

وأكد أن هذا الاستثمار أسهم بشكل فعّال في تسهيل إدارة الاختبارات، وضمان سيرها بسلاسة، بما ينعكس إيجاباً على تجربة الطلبة والكوادر التربوية وأولياء الأمور، ويعزز من كفاءة المنظومة التعليمية بشكل عام.