سعود بن راشد المعلا يقيم حفل استقبال بمناسبة عقد قران ولي عهد أم القيوين

ابوظبي - سيف اليزيد - أقام صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، مساء أمس، بالديوان الأميري، حفل استقبال بمناسبة عقد قران سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، على كريمة الشيخ محمد بن حمدان بن حمدان آل نهيان، وذلك بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين.وتقبّل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات من سمو الشيوخ والحضور بهذه المناسبة، داعين الله العلي القدير أن يحفظ العروسين وأن يبارك لهما عقد قرانهما الميمون، وأن يجمع بينهما في خير ومودة ورحمة.

حضر حفل الاستقبال معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وعدد من الشيوخ.