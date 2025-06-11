الامارات | 629,559 مسافرًا عبروا منافذ دبي خلال عطلة عيد الأضحى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي أن إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر جميع منافذ الإمارة خلال إجازة عيد الأضحى، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2025، بلغ 629,559 مسافرًا، في مؤشر يعكس الحيوية التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي للعبور والإقامة.

وشكّل مطار دبي الدولي النسبة الأكبر من هذه الحركة، حيث تم تسجيل 581,527 مسافرًا، في حين بلغ عدد المسافرين عبر منفذ حتا البري نحو 46,863، وسجّلت المنافذ البحرية عبور 1,169 مسافرًا خلال الفترة ذاتها.

وأكد اللواء طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية، أن الأرقام المسجلة خلال عطلة العيد تعكس المكانة التي تواصل دبي ترسيخها كمحطة مفضلة للمسافرين من مختلف دول العالم، بفضل تكامل الجهود الميدانية في المنافذ وتفعيل الأنظمة الذكية.



وأضاف: "حرصنا على ضمان تجربة سفر سلسة من خلال الممرات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي ساهمت في تسريع الإجراءات وتحسين تدفق الحركة، مؤكداً أن تجربة السفر أصبحت جزء من التزامنا بتعزيز جودة الحياة وبما ينسجم مع توجّه حكومة دبي في تقديم خدمات مرنة تستجيب لتوقعات الأفراد وتعزز من جاهزية مؤسساتها."

وتعكس هذه النتائج قدرة "إقامة دبي" بالتعاون والتنسيق المتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الطيران والمنافذ الحدودية، على إدارة مواسم السفر الاستثنائية بكفاءة عالية، ضمن بيئة عمل مرنة تواكب متطلبات الابتكار والتطوير المستمر.

وتُعد هذه الجاهزية المؤسسية نموذجًا يُجسّد توجه دبي في تعزيز تنافسيتها على مؤشرات جودة الحياة والتنقّل الدولي، من خلال توفير تجربة سفر سريعة، ذكية، وآمنة، ترتكز على الإنسان أولًا.