الامارات | سهيل المزروعي: تحديات حركة الشاحنات على طريق محمد بن زايد سببها عدم التزام السائقين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير الطاقة والبنية التحتية، المهندس سهيل بن محمد المزروعي، أن مهام وزارة الطاقة والبنية التحتية، تتمثل في إدارة وتشغيل وصيانة ومراقبة شبكة الطرق الاتحادية، بما يضمن رفع جودة البنية التحتية والطرق، وتحقيق الانسيابية المرورية، وتعزيز مستوى السلامة على الطرق. وفي هذا الإطار، تتكامل جهود الوزارة مع شركائها في وزارة الداخلية من خلال اللجان التنسيقية والفرق المشتركة، لتوحيد الجهود وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية على شبكة الطرق الاتحادية. وتعد وزارة الداخلية والإدارات العامة للمرور في الإمارات المحلية الشريك الرئيسي في مراقبة حركة السير والمرور من خلال رصد المخالفين وتطبيق الجزاءات القانونية اللازمة، بما يضمن الالتزام بقواعد السير ويُسهم في تعزيز السلامة العامة على الطرق.

وقال المزروعي، في رد كتابي على سؤال موجه من عضو المجلس، محمد عيسى، حول حركة الشاحنات على طريق الشيخ محمد بن زايد: "سبق رصد التحديات المرتبطة بصعوبة دخول وخروج الشاحنات من مخرج إمارة أم القيوين. وبناءً عليه، تم التنسيق مع وزارة الداخلية لدراسة الوضع، حيث تم اعتماد وتنفيذ حل مروري يتمثل في تطبيق "الصندوق الأصفر "(مرفق صورة) بهدف تنظيم الحركة المرورية وتحقيق الانسيابية المطلوبة في تلك المنطقة".

وأضاف: "من خلال المتابعة المستمرة للحركة المرورية، تبين عدم التزام من بعض سائقي الشاحنات بعلامات الطريق التي تحظر الدخول إلى منطقة التقاطع إلا عند التأكد من خلو المسار. وعليه، سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تشمل تكثيف التوعية المرورية للسائقين، وضبط المخالفين غير الملتزمين بقواعد السير، مع تطبيق الجزاءات القانونية المناسبة، باعتبار أن وزارة الداخلية هي الجهة المختصة بتطبيق قانون السير والمرور.