الامارات | شما المزروعي: برنامج الدعم الاجتماعي يستهدف جميع الأسر المواطنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزيرة تمكين المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، أن برنامج الدعم الاجتماعي يستهدف جميع الأسر المواطنة التي يقل إجمالي دخلها الشهري عن خط الحياة الكريمة المعتمد، مشيرة إلى أنه في عام 2022، قامت الوزارة بإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل، وذلك بهدف ضمان حياة كريمة للأسر الإماراتية ذات الدخل المحدود، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الاقتصادية لتعزيز مرونتها وقدرتها على تحقيق كامل إمكانياتها، ويشمل البرنامج تقديم مخصصات مالية تتضمن عدة علاوات تمنح وفقًا للشروط والأحكام المرتبطة بالحالة الاجتماعية، إلى جانب خدمات الدعم الاجتماعي وعلاوات لمواجهة التضخم.

وقالت في رد كتابي، على سؤال موجه من عضو المجلس سعيد راشد العابدي، حول "دعم المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل عام 2008" والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في تضييق هذا الفارق ورفع مستوى المعيشة لهؤلاء المواطنين: "يستند برنامج الدعم الاجتماعي إلى مجموعة من المبادئ الأساسية، تشمل توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وتحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة بين الحكومة والمواطن، ودعم وتمكين المستفيدين للاندماج في سوق العمل، وتغيير السلوكيات الأسرية والمجتمعية بما يتماشى مع التوجهات والأولويات الوطنية".

وأضافت المزروعي: "بالنسبة لفئة المتقاعدين من المواطنين ممن تجاوزوا سن الـ60 عاما، فقد تم رفع سقف مخصصات رب الأسرة من 5,000 درهم إلى 13,000 درهم، بهدف تعزيز استقرارهم المالي وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة، وفي إطار جهود الوزارة لتحفيز الأفراد على العمل وزيادة الإنتاجية، تم استحداث فئة جديدة ضمن البرنامج تحت مسمى الفئة العاملة / المحالة للتقاعد، وتشمل هذه الفئة المواطنين العاملين من أصحاب الدخل المحدود، إضافة إلى المتقاعدين".

وأشارت إلى أنه تم تصميم هذه الفئة وفق منهج تصاعدي، حيث يبدأ خط الحياة الكريمة بمبلغ 5,000 درهم، ويزداد بمقدار 2,000 درهم عن كل عقد عشر سنوات من العمل، ليصل إلى سقف 13,000 درهم لرب الأسرة، كما تضاف علاوة الزوجة المواطنة البالغة 3,500 درهم، بالإضافة إلى علاوات الأبناء.