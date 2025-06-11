الامارات | «طرق دبي» تنقل 7,5 مليون راكب خلال عطلة عيد الأضحى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‎أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن إجمالي عدد ركاب وسائل النقل الجماعي ومركبات الأجرة والتنقل المشترك التابعة للهيئة، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك 1446 هجرية في الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري 2025، قد بلغ 7 ملايين و577 ألف راكب، بنسبة ارتفاع تبلغ 14% عن العام السابق.

‎حيث وصل عدد ركاب المترو بخطيه الأحمر والأخضر خلال العطلة، إلى مليونين و786 ألف راكب، بينما بلغ عدد ركاب الترام 119 ألفاً و917 راكباً، وعدد ركاب الحافلات العامة مليوناً و663 ألف راكب، ووصل عدد ركاب وسائل النقل البحري إلى 307 آلاف و684 راكباً، ونقلت مركبات الأجرة مليونين و196 ألف راكب، فيما سجلت أعداد الركاب عبر مركبات التنقّل المشترك 504 ألفاً و159 راكباً.