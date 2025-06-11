الامارات | جامعتا «الإمارات» و«ماكجيل» الكندية تُعلنان الفائزين في «المنح البحثية المشتركة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة ماكجيل الكندية، الفائزين بالدورة الأولى من برنامج المنح البحثية المشتركة.

وتهدف هذه المبادرة - التي أُطلقت لتعزيز البحث التعاوني عالي التأثير بين المؤسستين - إلى دعم المشروعات متعددة التخصصات، التي تُعالج التحديات العالمية في مجالات العلوم والطب والقانون.

وتضم المشروعات الأربعة الفائزة بهذا البرنامج مشروع «التعلم المعزز ومنهجيات TinyML الموفرة للطاقة للطائرات بدون طيار ذات الإقلاع والهبوط العمودي VTOL UAVS»، مع التركيز على تعزيز قدراتها من خلال التعلم الآلي المتقدم، ومشروع «تقنية سلامة تعديل الجينات OIT في تجربة عشوائية على حساسية الفول السوداني والحليب والبيض»، وهي دراسة رائدة لتقييم سلامة العلاج المناعي الفموي، ومشروع «إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي توليدي والتحقق من صحتها، قادرة على تجميع صور رنين مغناطيسي عالية الجودة لمرضى التصلب المتعدد»، بهدف تحسين التصوير التشخيصي من خلال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مشروع «CRISPR-Cas9: تطوير تحرير الجينات واستكشاف أبعاده الأخلاقية والقانونية»، والذي يستكشف آفاق تقنية تعديل الجينات وآثارها المجتمعية.

وقال النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، الدكتور رامي بيرم، إن المشروعات الفائزة تسلط الضوء على كيفية مساهمة التعاون الأكاديمي في إيجاد حلول ثورية للتحديات المعقدة في مجالات الصحة والتكنولوجيا والمجتمع، مؤكداً حرص الجامعة على دعم المبادرات التي تُعزز الاكتشاف العلمي وتتماشى مع الأولويات الوطنية، وتُسهم مساهمة فعّالة في منظومة البحث العلمي العالمية.