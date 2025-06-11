الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسعار

شكا مرتادو محال التجزئة في محطات البترول على مستوى الدولة، ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية بشكل مبالغ فيه، مقارنة بأسعارها في المحال التجارية الأخرى، مشيرين إلى أن ارتفاع الأسعار يتجاوز 100%، لافتين إلى أن المستهلكين يضطرون إلى الشراء، خصوصاً على الطرق الخارجية، على الرغم من التفاوت البسيط في الأسعار بين المحطات، مطالبين الجهات المعنية بتوحيد الأسعار أو وضع أسعار بارتفاع طفيف.

ملصقات

قال مرتادو مناطق قريبة من مركز المدينة في الشارقة إن انتشار الملصقات الإعلانية العشوائية يشوّه المنظر الحضاري للمكان، إذ إنها توجد على جدران البنايات وأعمدة الإنارة واللافتات الإرشادية، وحتى مجمعات الكهرباء، مطالبين الجهات المعنية بتغليظ الغرامات على مثل هؤلاء المعلنين العشوائيين، وعمل حملات لإزالتها.

شواطئ

أشاد سكان بمبادرة بلدية دبي التي خصصت أربعة شواطئ عامة تابعة لها في الإمارة، لتكون حصراً للعائلات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، لافتين إلى أن ذلك مكنهم من الوصول إلى الشواطئ بطريقة سلسة مع توافر مواقف كافية للمركبات.

عربات

شكا سكان مناطق قريبة من مراكز تجارية كبرى قيام متسوقين برمي عربات التسوق على الأرصفة، وبالقرب من البنايات السكنية، وعند حاويات القمامة، في منظر غير حضاري مطلقاً، مطالبين الجهات المعنية بوضع آلية تمنع خروج العربات خارج حيز مواقف المركز التجاري، لمنع انتشار مثل هذه التصرفات غير الحضارية التي أصبحت بمثابة ظاهرة سلبية لدى بعضهم.