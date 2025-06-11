الامارات | 5 مخاطر تُهدد الأطفال داخل المنازل بسبب إهمال ذويهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت القيادة العامة لشرطة عجمان خمسة مخاطر تهدد الأطفال، نتيجة الإهمال أو عدم الانتباه لسلوكياتهم من جانب الأهالي، مشيرة إلى أن تلك المخاطر تتمثّل في وصولهم إلى مواد خطرة في المنازل كالمنظفات أو المواد الكيميائية التي تُحفظ في أماكن غير آمنة، والخروج من المنزل من دون مرافق، وكذلك ملامسة الكهرباء المكشوفة، أو الخروج إلى شرفات الأسطح ما يُعرّضهم لخطر السقوط، إضافة إلى الاقتراب من الأدوات الحادة والأفران في المطبخ.

وأطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان حملة توعوية موجهة لأولياء الأمور تحت شعار «سلامة الأبناء واجب»، بهدف تعزيز الوعي حول المخاطر التي قد يتعرّض لها الأبناء نتيجة الإهمال وعدم الانتباه، والتنبيه إلى ضرورة متابعة سلوكياتهم، والحذر من الإهمال سواء من جانب الأسرة أو من فئة العمالة المساعدة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة العامة والوقاية من الحوادث المنزلية.

وأوضحت رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة عجمان، المقدم نورة سلطان الشامسي، في تصريحات صحافية، أمس، أن هذه الحملة جاءت استجابة لحماية الأطفال من الحوادث الناجمة عن إهمال الأطفال أو عدم الانتباه لسلوكياتهم، مثل وصولهم إلى مواد خطرة في المنازل كالمنظفات أو المواد الكيميائية التي تُحفظ في أماكن غير آمنة، والخروج من المنزل من دون مرافق، وكذلك ملامسة الكهرباء المكشوفة أو الخروج إلى شرفات الأسطح، ما يُعرّضهم لخطر السقوط، إضافة إلى الاقتراب من الأدوات الحادة والأفران في المطبخ، مؤكدة أن مثل هذه الحوادث يمكن الوقاية منها بتكثيف المتابعة والمراقبة على مدار الساعة.

وأضافت أن الحملة تتضمن نشر التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي والتواصل مع أولياء الأمور والعمالة المنزلية بالتعاون مع الجهات المتخصصة، لتوعيتهم بأبرز السلوكيات الخطأ والمواد والأدوات الخطرة، مع تأكيد أهمية تثقيف الأطفال أنفسهم حول ما يجب تجنبه داخل المنزل، متمنية السلامة للجميع.