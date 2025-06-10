الامارات | طقس الغد صحو نهاراً رطب ليلاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وتظهر السحب شرقاً، رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، و حركتها جنوبية شرقية – شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:19 والمد الثاني عند الساعة 00:49 والجزر الأول عند الساعة 07:53 والجزر الثاني عند الساعة 18:26.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:27 والمد الثاني عند الساعة 06:21 والجزر الأول عند الساعة 16:05 والجزر الثاني عند الساعة 03:56.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 30 55 20

دبي 42 29 70 20

الشارقة 43 29 70 20

عجمان 41 29 70 20

أم القيوين 42 29 70 20

رأس الخيمة 42 29 60 20

الفجيرة 40 31 70 25

العـين 42 31 40 15

ليوا 45 30 50 15

الرويس 42 29 70 25

السلع 36 29 75 40

دلـمـا 37 29 80 65

طنب الكبرى / الصغرى 40 28 90 35

أبو موسى 40 28 90 40