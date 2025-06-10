هيئة الأعمال الخيرية: 90 ألف أسرة داخل وخارج الدولة استفادوا من 15 ألف أضحية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية عن تنفيذ 15 ألف أضحية ضمن حملة الأضحى المبارك لعام 2025، حيث استفاد منها 90 ألف أسرة من الأيتام والأسر المتعففة داخل وخارج دولة الإمارات.

وشملت الحملة مشاريع متنوعة كإطعام وسقي الحجاج وإفطار الصائمين في يوم عرفة وإطعام القرى الفقيرة وكسوة العيد وبناء المساجد وحفر الآبار وبناء مراكز تحفيظ القرآن الكريم وغيرها من المشاريع الخيرية.

وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية إن جهودهم هذا العام وصلت إلى 20 دولة، واستهدفت أماكن نائية ومجتمعات مهمّشة تعاني من قسوة الظروف مشيرا إلى أن توزيع 15 ألف أضحية يعكس ثقة المحسنين بالهيئة، ويمثل تجسيداً لمعاني العطاء.