«التربية»: 9 مسؤوليات على الطالب طوال فترة الاختبارات

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

حددت إدارة الدعم والتطوير المدرسي، التابعة لقطاع العمليات المدرسية على أهمية التزام الطلبة بعدد من الأدوار والمسؤوليات خلال فترة الامتحانات، بما يضمن تحقيق بيئة اختبارية آمنة ومنظمة تعزز من فرص الطلبة في الأداء الجيد. وأوضحت الإدارة أن هناك تسع مسؤوليات أساسية ينبغي على الطالب التقيد بها خلال فترة الاختبارات، تشمل: الاستعداد الجيد للاختبارات، والحصول على قسط كافٍ من النوم قبل ليلة الاختبار، وتحضير جميع الأدوات التي يحتاجها الطالب قبل بدء موعد الاختبار، وعدم إدخال كافة الأجهزة الإلكترونية التي لا يسمح بها أثناء الاختبار، والامتناع عن الإشارة أو الإيماء أو التحدث أثناء الاختبار، والاطلاع على قواعد الاختبار واتباع الإرشادات، والامتناع عن الغش بأساليب تقليدية وغير تقليدية، والامتناع عن أي جدال أو إساءة لفظية أو اعتداء جسدي على الزملاء والموظفين، والامتناع عن تبادل أسئلة الاختبارات بوسائل التواصل لأي هدف كان.