الامارات | شرطة دبي تستقبل 44 ألف مكالمة خلال عيد الأضحى المبارك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، ومركز الاتصال 901، 44 ألفاً و102 مكالمة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بواقع 40 ألفاً و808 مكالمات على رقم الطوارئ 999، و3294 مكالمة على الرقم 901 المخصص للحالات غير الطارئة.

وأثنى العقيد بلال جمعة الطاير، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، على جهود موظفي مركز القيادة والسيطرة ومركز الاتصال 901، في الإجابة على مكالمات المتعاملين واستفساراتهم بشكل فوري وبمهنية عالية بما يعكس توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في الاستجابة السريعة مع المكالمات لتعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

وحث العقيد بلال الطاير الجمهور بالاتصال على الرقم 999 في الحالات الطارئة فقط، والاتصال على الرقم 901 في الحالات غير الطارئة وفي حال الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي لأفراد المجتمع.

ومن جانبه، أوضح عبد الله ابراهيم، مدير مركز إسعاد المتعاملين بالوكالة في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، أن مركز الاتصال 901 استقبل في عطلة عيد الاضحى 3294 مكالمة على الرقم 901، و919 رسالة عبر البريد الإلكتروني، و144 مُحادثة من خلال خدمة «الدردشة» عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، مؤكداً أن خدمتي رسائل البريد الإلكتروني و«الدردشة» تمكنان المتعاملين من الحصول على إجابات فورية على استفساراتهم واقتراحاتهم، وذلك من قبل الموظفين المُختصين في مركز الاتصال.