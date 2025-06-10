الامارات | "التربية" تمدد زمن اختبار "العلوم" إلى ساعتين بعد مشكلة تقنية مفاجئة في الفترة الأولى للاختبارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت اختبارات الفترة الأولى للصفوف من الخامس حتى الحادي عشر، اليوم، مشكلة تقنية مفاجئة في بعض المدارس لاسيما المدارس الخاصة، التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، مما تسببت في إرباك عدد من الطلبة والمعلمين، ما استدعى تدخّل الجهات التعليمية لاتخاذ قرارات عاجلة لضمان استقرار العملية الامتحانية وسيرها بسلاسة.

تمديد زمن اختبار

ووفقًا لما ورد في رسائل تنبيهية رسمية تم تداولها عبر مجموعات أولياء الأمور على تطبيق "واتساب" وحصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، فقد أعلنت إدارات مدرسية عن تمديد زمن اختبار مادة العلوم "الكترونيا" من ساعة واحدة إلى ساعتين، بناءً على تعليمات مباشرة من وزارة التربية والتعليم، في محاولة لتعويض الطلبة عن الوقت الضائع نتيجة هذه الأعطال التقنية.

تأثير سلبي

وأعرب أولياء أمور وطلبة عن قلقهم من هذه الإشكالات التي تكررت في بعض المدارس خلال فترات سابقة، معتبرين أنها تؤثر سلبًا على تركيز الطالب وتسبب توترًا إضافيًا في أجواء الامتحانات، خاصة في ظل اعتماد الوزارة على نظام الاختبارات الرقمية عبر الحواسيب والأجهزة الذكية.

مواعيد "الانصراف"

من جهتها، طمأنت إدارات المدارس الطلبة وأسرهم بأنها ستوافيهم لاحقًا بمواعيد "الانصراف" الجديدة، وتفاصيل الاختبار الذي لم يتم عقده في موعده بسبب هذه المشكلات، مؤكدة حرصها على تحقيق العدالة والمساواة لجميع الطلبة المتضررين.

ترقب في الميدان

ويترقّب الميدان التربوي توضيحًا رسميًا من وزارة التربية والتعليم بشأن أسباب العطل الفني، والإجراءات الوقائية التي ستُتخذ لضمان عدم تكرار هذه المشكلات خلال الأيام المقبلة من فترة الاختبارات، التي تُعدّ محورية في تقييم أداء الطلبة وإنجازاتهم الأكاديمية.