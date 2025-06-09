الامارات | الإسعاف الوطني يتعامل مع حادث تصادم بين حافلتين مدرسيتين في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استجاب الإسعاف الوطني لحادث تصادم بين حافلتين مدرسيتين وقع على شارع الشيخ محمد بن زايد في إمارة الشارقة، وذلك عقب تلقيه بلاغاً في تمام الساعة 15:11 من مساء اليوم، الإثنين الموافق 9 يونيو 2025. وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصاً، بينهم 13 طفلاً، بالإضافة إلى معلمة.

وتمكّنت الفرق من الوصول إلى موقع الحادث خلال 13 دقيقة، و التعامل مع الاصابات في زمن استجابة يعكس جاهزيتها في التعامل السريع والمهني مع الحوادث الطارئة.

ويؤكد الإسعاف الوطني التزامه المتواصل بتعزيز قدرات الاستجابة وتقديم خدمات إسعافية وفق معايير عالمية، بما يسهم في الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع.