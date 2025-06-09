حمدان بن محمد يشيد بتصنيف شرطة دبي الأولى كأقوى علامة شرطية في العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتصنيف شرطة دبي كأقوى علامة شرطية في العالم.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «في فبراير من العام 1968، أصدر الشيخ راشد بن سعيد مرسوماً بتعيين محمد بن راشد قائداً عاماً للشرطة والأمن العام في دبي… كانت الإمكانيات بسيطة.. لكن كانت الإرادة حديدية.. والطموحات عالمية».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «اليوم، أصدرت مؤسسة "براند فاينانس" في لندن تقريرها السنوي لمؤشر المدن العالمية ومؤشر القوة الناعمة.. تصدرت شرطة دبي لتكون الأولى عالمياً كأقوى علامة شرطية في العالم. وذلك وفق معايير مثل معاملة الجميع بعدالة .. ومعايير الالتزام والنزاهة.. وضمان السلامة والأمن.. ومعايير الإخلاص والسلوكيات والشفافية والمهنية».

وأوضح سموه «نهنئ كادرنا الشرطي والأمني عبر كافة أجيالهم على هذا الإنجاز الذي تم خلال 57 عاماً.. ونقول لهم.. الحفاظ على القمة أصعب من الوصول لها.. ثقتنا بهم كبيرة ومتجددة والقادم أفضل وأعظم بإذن الله لدبي في كافة قطاعاتها».