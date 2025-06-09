الامارات | 3 إجراءات صحية مهمة لحجاج الدولة بعد العودة لضمان سلامة أسرهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حجاج الدولة العائدين من أداء مناسك الحج، إلى اتباع 3 إجراءات مهمة وأساسية للمحافظة على صحتهم وصحة أسرهم، مؤكدة على أهمية أخذ قسط كافٍ من الراحة، وشرب كميات كافية من السوائل، ومراقبة الحالة الصحية خلال الأسبوعين التاليين للعودة.

وأكدت الوزارة أنه في حال ظهور أعراض مثل "الحمى أو السعال" بدرجة تؤثر على ممارسة الأنشطة اليومية، قد يكون مؤشرًا على الإصابة بعدوى، ويستدعي اتباع الخطوات التالية:

مراجعة الطبيب فورًا عند الشعور بالأعراض.

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس باستخدام منديل، وغسل اليدين جيدًا وبشكل متكرر.

تجنّب مخالطة الآخرين قدر الإمكان لتفادي نقل العدوى إليهم.

وتندرج تلك التوصيات ضمن جهود "وزارة الصحة" في تعزيز الوقاية المجتمعية والحد من انتقال الأمراض بعد موسم الحج، داعية جميع العائدين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والتواصل مع المراكز الصحية عند الحاجة.